Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kolluk kuvvetleri tarafından Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda, 0,54 gram metamfetamin, 4,48 gram eroin, 1 adet bong, 15 adet sentetik ecza, 390 paket sigara, 250 adet emtia (elektronik sigara), 8 adet muhtelif emtia, 19 adet cep telefonu, 121 adet cep telefonu aksesuarı, 2 kilogram çay ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 20’si kaçakçılık, 14’ü asayiş, 1’i de terör suçundan toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.