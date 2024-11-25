Şırnak’ta kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısı’nda son 1 haftada yapılan operasyonlarda 6,41 gram esrar, 2,08 gram eroin, 1,81 gram metamfetamin, 1 bong, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 60 fişek, 11 bin 10 paket kaçak sigara, 5 bin 112 puro, 4 bin 388 paket elektronik sigara tütünü, 2 bin 517 elektronik sigara, 165 emtia, 1 uzun namlulu silah, 6 bin 505 adet fişek, 10 şarjör, 2 tarihi eser ve 1 sahte para ele geçirildi. İşlem yapılan 28 şüpheliden 1’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 1 PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıb, hakkında yasal işlem başlatılarak ilgili birime teslim edildi. FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: iha