Şırnak’ın İdil ilçesi Sulak köyünde arazi keşfine giden ekibe ateş açan şahıs teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, arazi keşfi için avukat ve kaymakamlık personeli ile Sulak köyüne giden Bışar Bayram, köy girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen H.B., İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü polis lojmanlarında nöbet tutan polis memurlarına silahı ile birlikte teslim oldu.