Şırnak’ın İdil ilçesi Sulak köyünde arazi keşfine giden gruba ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, arazi keşfi için avukat ve kaymakamlık personelleri ile birlikte köye giden Bışar Bayram, köy girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bayram’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.