Şırnak’ın Cizre ilçesinde meslek tanıtım etkinliği kapsamında anaokulu öğrencileri havalimanını gezerek yolcu uçaklarını yakından görme fırsatı buldu.

Cizre Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal anaokulu ve öğrencileri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda düzenlenen meslek tanıtımı etkinliği kapsamında havalimanını gezdi. Öğrenciler, uçağın iniş ve kalkışını yakından izleme fırsatı buldu. Okul müdüresi Menekşegül Durmuş, çocukların gezide çok mutlu olduklarını ve bu imkânı sağladıkları için Havalimanı Müdürü Şükrü Benek’e teşekkür ettiğini söyledi.

Tanıtım gezisinin öğrencilere büyük bir faydası olacağını ifade eden Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, "Bu gezi öğrencilerin hem meslek hayatlarında hem de gelecekleri için yol gösterici oldu. Bu anlamda öğrencilerimizi havalimanımızda ağırlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadık. Hem Öğrenciler mutlu oldu hem de bizler. Bu anlamda bu gezinin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.