Şırnak’ta Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Çeyrek Final müsabakaları başladı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve 15 ilden 24 takımın katıldığı organizasyonda, 340 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakalar öncesi düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, bu yıl 6-9 Temmuz’da Siirt, Batman, Ağrı, Bitlis, Van, Kars, Bingöl, Gaziantep, Iğdır, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Muş, Elazığ ve Şırnak’tan takımların yarışacağı ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakalarında ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu bölgesinden gelen sporcuların Şırnak’ı tanıma fırsatı bulduğunu belirten Avcı, “Çeyrek final müsabakaları boyunca fair-play ruhunu ön planda olduğu ve kazananın ve kaybedenin aynı anda coşku ile büyük bir kutlama ile bir turnuvayı beraber yaşarız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızın Şırnak’ta en iyi şekilde zaman geçirmesi için elimizden gayreti göstereceğiz” dedi.