Şırnak’ta, ’Amatör Spor Haftası’ dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen programa katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, amatör kulüpleri ve sporcuları destekleyeceklerini söyledi. Yeni göreve başladığı kentte en önemli görevinin spora destek vermek olacağını vurgulayan Ekici, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlenmeleri için gerekli çalışmaları titizlik ile yapacaklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da Şırnak’ta sporun gelişmesindeki en büyük katkının amatör sporlar olduğunu söyledi. Sporda başarının temelinde amatör ruhun yattığına dikkati çeken Ayar, “Spor aynı zamanda beden ve fiziksel bütünlüğü sağlayan gençlerimizi, toplumumuzu geleceğe hazırlayan ve gençlerimizin her türlü zararlı bağımlılıklardan uzak tutan temel öğelerden birisidir. Bu hafta münasebetiyle yapacağımız ve sürekli icra ettiğimiz bütün faaliyetlere 7’den 70’e herkesi salonlarımıza davet ediyoruz. Sporla buluşalım diyorum” dedi.

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç ise kentin artık sporla anıldığını belirterek, bunu sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Daha sonra Vali Ekici, spor branşlarındaki sporcularla sohbet edip, antrenörlerinin taleplerini dinledi. Etkinliğe, Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici kurum temsilcileri ve amatör sporcular katıldı.