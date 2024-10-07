Şırnak’ın Silopi ilçesinde akaryakıt tankeri devrildi. Tanker içerisinde bulunan akaryakıt yola dökülürken, itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldı.

Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesi Başverimli Beldesi mevkiinde 27 ABJ 275 plakalı akaryakıt tankeri yan yatarak devrildi. Tanker şoförü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, olay yerine gelen Başverimli Belediyesi itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Büyük faciadan dönülen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.