Şırnak’ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Okulu Projesi çerçevesinde planlanan veli eğitimleri devam ediyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Okulu Projesi çerçevesinde planlanan veli eğitimleri devam ediyor.

Proje dahilinde her okuldan belirlenen öğretmenlere eğitici eğitimi, formatör öğretmenler tarafından verilirken eğitici sertifikası alan öğretmenler de, aldıkları eğitimler çerçevesinde kendi okullarında velilere eğitim veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Okulu Projesi ile gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Projeyle ailelere sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite olmak üzere 8 başlıkta 44 saat eğitim veriliyor.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aile Okulu Projesi çerçevesinde bin 245 eğitici ile 12 bin 222 veliye eğitim verildiği kaydedildi. Açıklamada, Aile Okulu Projesinin tüm velilere verilmesi konusunda planlama ve çalışmaların hazırlandığı bu eğitimlerden faydalanmak isteyen ailelerin en yakın okula başvurabilecekleri ifadelerine yer verildi.