Şırnak’ta, Dt. Nurullah Kadırhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) hastalarının özele yönlendirildiği iddiaları üzerine Sağlık-Sen harekete geçti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, Dt. Nurullah Kadırhan ADSM hakkındaki iddialarla ilgili Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaat etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dt. Nurullah Kadırhan ADSM yönetimi ile ilgili kamuoyunda oluşan olumsuz intibayı çözmek için gerekli mercilere başvuruda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sendika olarak kamu görevlilerin hak ve menfaati ile özlük haklarını savunurken yanlış ve haksız bir şekilde vatandaşları mağdur eden uygulamaları da dile getirip yetkilileri haberdar edip önlem alınmasını sağlıyoruz. Başhekimin gayri resmi olarak klinik açtığı ve hastalan bu kliniğe yönlendirdiği, burada tedavi yaptığı iddiaları doğru mu? Doğru ise herhangi bir araştırma ve bu iddialara karşı bir işlem tesis edilmiş mi? MHRS gibi, uygulamalarla hekimleri haksız yere mağdur eden ve bin bir zorlukla günlerce uygulama başında bekleyerek randevu bulan vatandaşında hak ettiği tedaviyi çeşitli bahanelerle yapılmayıp özele yönlendirip ve sonrasında yine kamu imkanları ile ücret karşılığı tedavilerinin yapıldığı konuları doğru mu? ADSM’ye başvuran vatandaşları uzun vadeli randevu verip özele yönlendirerek ücret anlaşması ile aynı gün içinde tedavisi yapıldığı veya tedavisine başlandığı iddialarıyla ilgili idarenin bu konularda herhangi bir inceleme yapıp yapmadığını açıklaması gerekiyor. Özelde yapılan tedavinin sanki hastanede yapıldığı gibi gösterip performanslarına kayıt edilip edilmediği doğru mu? Bu tedavi işlemleri SGK’ya faturalandırıyor mu? Mesai dışı veya izin gibi durumlarda özellerde ücret karşılığı anlaşılan hastalan ADSM’ye getirip ADSM imkanları ile röntgen ve tetkikleri yapılmış mı? Yapıldı ise kimin bilgisi ile yapılıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak sağlık çalışanlarına karşı oluşan olumsuz algı ve bu olumsuz intibanın oluşturduğu algı ile birisinin yaptığı hatayı tüm sağlık çalışanlarına mal edilmemesi yasa dışı veya etik dışı işlenen suç veya yapıları uygulamayı ortadan kaldırmak kamu idare amirlerin sorumluk ve yetkisindedir."