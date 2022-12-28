Şırnak’ta halk eğitim merkezi bünyesinde seminerlerle velilere etkili iletişim dersi verildi. Her hafta bir bölgede eğitmenler, etkili iletişimi anlatıyor. Şimdiye kadar 700 aileye seminer verildi.

Şırnak’ta halk eğitim merkezi bünyesinde seminerlerle velilere etkili iletişim dersi verildi. Her hafta bir bölgede eğitmenler, etkili iletişimi anlatıyor. Şimdiye kadar 700 aileye seminer verildi.

Beytüşşebap ilçesinde halk eğitim merkezi bünyesinde velilere yönelik; veli-öğrenci etkileşimi ile ilgili seminerler veriliyor. Öğrencilerle etkili iletişim ve aile öğrenci arasındaki iletişimin sağlıklı geçmesi konuları ele alındı.

Senanur Kolat, seminer vermek için kursa tabi olduklarını dile getirdi. Her öğretmen kendi bölgesinde veli ve öğrenci üzerinde etkili bir etkileşim semineri verdiğini belirten Kolat, "700 aileye ulaştık. Halk eğitim merkezine bağlı kurslarda eğitimler veriyoruz. Hemen hemen bütün öğrencilerimizin velilerine ulaştık ve seminerler verdik. Bu tür faaliyetler devam edecek inşallah, çok güzel verim alıyoruz" dedi.