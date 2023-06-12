Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından İdil ve Uludere bölgesine 600 adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Şırnak’ın İdil ve Uludere kırsal kesiminde 600 adet kınalı keklik doğaya salındı. Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen 600 adet kınalı keklik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne gönderildi. Keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü personelleri tarafından doğaya bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı keklik yetiştirme merkezinden Şırnak’a getirilen keklikler doğaya salınırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, genel müdürlükleri tarafından il şube müdürlüklerine bu sene için tahsis edilen 600 adet kınalı kekliği İdil ve Uludere ilçelerine bıraktıklarını söyledi.

İdil ve Uludere sınırlarında belirledikleri alanlara ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iş birliği içinde kınalı keklikleri saldıklarını belirten Kalay, "Bu kınalı keklikleri gerek zararlı böceklerle mücadele kapsamında gerekse de bu popülasyonun azlığının tespit etmiş olduğumuz alanlara bu amaçla bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız sadece kınalı keklik özelinde değil, tüm yaban hayvanları, yaban hayat kaynaklarını bulundukları ortamda rahatsız etmemeleri, zarar vermemelerini istiyoruz. Yaban hayata zarar verenleri de bizim kuruma veya jandarmaya bildirmelerini istiyoruz" dedi.