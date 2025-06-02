Şırnak’ta 5 milyon 90 bin 130 lira değerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında 24-30 Mayıs tarihleri arasında 20 farklı şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda gerçekleştirilen aramalarda 300 litre motorin, 8 bin 1 adet bandrolsüz sigara, 668 adet elektronik sigara, 4 cep telefonu, 42 kilo çay, 28 kilo nargile tütünü, 620 adet puro, 306 çift ayakkabı, 110 adet güneş gözlüğü, 90 adet oyuncak, 20 termos, 7 klima, 251 parça inşaat malzemesi, 3 kaynak makinesi, 23 el aleti, 690 adet küpe, 30 parça çeşitli elektronik eşya ve 190 adet yedek parça ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 90 bin 130 Türk lirası olduğu bildirildi. 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.