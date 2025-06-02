Şırnak’ta 5 milyon 90 bin 130 lira değerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında 24-30 Mayıs tarihleri arasında 20 farklı şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda gerçekleştirilen aramalarda 300 litre motorin, 8 bin 1 adet bandrolsüz sigara, 668 adet elektronik sigara, 4 cep telefonu, 42 kilo çay, 28 kilo nargile tütünü, 620 adet puro, 306 çift ayakkabı, 110 adet güneş gözlüğü, 90 adet oyuncak, 20 termos, 7 klima, 251 parça inşaat malzemesi, 3 kaynak makinesi, 23 el aleti, 690 adet küpe, 30 parça çeşitli elektronik eşya ve 190 adet yedek parça ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 90 bin 130 Türk lirası olduğu bildirildi. 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA