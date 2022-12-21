Şırnak’ta “Vefa Yaşlı Evde Bakım Projesi” çerçevesinde yaşlı, engelli, kimsesiz veya ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayacak durumdaki vatandaşların yaşadığı 370 haneye temizlik ve bakım hizmeti verildi.

Şırnak’ta “Vefa Yaşlı Evde Bakım Projesi” çerçevesinde yaşlı, engelli, kimsesiz veya ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayacak durumdaki vatandaşların yaşadığı 370 haneye temizlik ve bakım hizmeti verildi.

Şırnak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, kentteki bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini temizliyor, yemek pişiriyor, kişisel bakım ve ihtiyaçlarını gideriyor. Şırnak Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, uygulama çerçevesinde hizmet alan 110 yaşındaki Benni ve 90 yaşındaki eşi Memduh Bayık’ı ziyaret etti. Ekiplerce yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı “Vefa” gruplarının engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere evde bakım hizmeti verdiğini anımsattı. Vali Bilgin, “Bu projeyi sadece Şırnak merkezde değil, bütün ilçelerimizde de yürütüyoruz. Sadece ilimizde bu hizmeti yapan 70’i aşkın görevli var. Bu görevli arkadaşlarımız evlerde her türlü temizliği, kişisel bakımlarını gerçekleştirerek devlet olarak onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Vatandaşlarımız yaşlandı, bakıma muhtaç diye onları asla devlet olarak yalnız bırakmıyoruz. Sahipleniyoruz, sahip çıkıyoruz. Bu da devletimizin sosyal devlet olma anlayışının en önemli göstergesi. Bu anlamda 370 hanede bu hizmetimiz devam etmekte ve bu hanelerimize ayda iki kez gidiliyor” dedi.