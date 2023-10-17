Şırnak’ta bir ay önce dünyaya gelen ve on iki parmak bağırsağı kapalı doğan bebek İnan, Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen bebek İnan isimli hasta, doğduktan sonra kusmaları olması üzerine yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınarak takibi yapıldı. Yapılan takipte beslenemeyen hastanın çekilen filmini değerlendiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdest Teğin, on iki parmak bağırsağının ilerisine gaz geçişinin olmadığını tespit etti.

Nazogastrik sondadan verilen kontrast madde ile on iki parmak bağırsağının anne karnında gelişmediği tanısı koyuldu. Aile ile görüşülerek ameliyat riskleri anlatıldı. Ailenin Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde ameliyat olmak istemesi üzerine bebek, 3 günlükken ameliyata alındı ve doğuştan gelişmeyen on iki parmak bağırsağı onarıldı. Ameliyat sonrası 3 gün beslenmeyen bebeğin kaka yaptığı görüldü ve anne sütü ile beslenmeye başlandı. Beslenmesi arttırılıp ameliyattan sonra 5. gün annesi tarafından emzirilen hasta, ameliyat sonrası 7. gün taburcu edildi.

Op. Dr. Serdest Teğin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, bebeğin on iki parmak bağırsağı doğuştan kapalı olduğunu, bu hastalıkların anne karnında oluşan hastalıklar ve doğduktan sonra belirti verdiğini söyledi.

Çocuğun beslenememesi üzerine yaptıkları tetkiklerde on iki parmak bağırsağının kapalı olduğunu gördüklerini belirten Dr. Teğin, "Sonra anestezi ekibimize, pediatrik ekibimize söyledik ve onlarda ameliyatı yapabileceğimizi söylediler. Hastamızı ameliyat ettik. Ameliyattan sonra da bir sıkıntımız olmadı. 3’üncü gün hastamızı beslemeye başladık. 5’inci günde annesi emzirmeye başladı. Ameliyattan sonra 7’inci gün bebeğimizi taburcu ettik ve halen takiplerine devam ediyoruz" dedi.

Yenidoğan cerrahisi özellikli bir cerrahi olduğunu aktaran Dr. Teğin, "Hem anestezi hem de pediatri ekibinin de özverili ve tecrübeli olması lazım. Burada ekibimiz sayesinde bu ameliyatları yapabiliyoruz. Umarım bundan sonra çok daha büyük belki de bölgesel merkezler ile bu ameliyatlar daha emin ellerde ve daha güvenli ellerde yapılmaya devam eder. Şimdiden ve sonraki ameliyatlar için tüm ekibime teşekkür ediyorum” diye konuştu.