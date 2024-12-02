Şırnak’ta nefes ve yemek borusuna yabancı cisim kaçan 3 çocuk rijit Bbonkoskopi ve özufagoskopi cihazı ile yapılan müdahalelerle sağlığına kavuştu

Boğazlarına yabancı cisim kaçan ve idil ile Şırnak Devlet Hastanelerinden Cizre Devlet Hastanesine sevk edilen 3 çocuk Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serdar Munis’in bronkoskopi ve özufagoskopi cihazı ve ameliyat ortamında yaptığı başarılı tıbbi müdahale ile sağlıklarına kavuştu. 2,5 yaşındaki Ali Asaf Kutlu, 3 yaşındaki Maşallah Aydın ve 5 yaşındaki Miraç Akhan Op. Dr. Serdar Munis’in bronkoskopi ve özufagoskopi cihazı ile ameliyat ortamında yaptığı başarılı tıbbi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Rijit bronkoskopi ve özufagoskopi cihazlarının Şırnak’ta bulunmasının hastalar açısından hayati bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serdar Munis, "Şırnak ili genelinde rijit bronkoskopi ve özufagoskopi cihazları olmadığından dolayı hastayı hayatı riske sokan böylesi durumlarda, hastalar ambulanslar ile bu müdahalenin yapıldığı en yakın merkez olan Diyarbakır’daki sağlık kuruluşlarına sevkleri yapılmaktaydı. Bu cihazların temininden sonra çok kısa bir zaman diliminde 3 hastaya müdahale edilmiş olup 3 hastanın nefes ve yemek borularına kaçan yabancı cisimler çıkartılmıştır. Hastalara yerinde ve erken müdahale edilmeleri, hem hastaların sağlığı açısından, hem de sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletmek açısından yerinde bir sağlık müdahalesi imkanı olmuş ve hastalarımız yapılan tıbbi müdahale ile sağlıklı bir şekilde taburcu edilebilmişlerdir" dedi.