Şırnak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şırnak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Şırnak Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Tören, Vali Osman Bilgin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Vali Bilgin, “Her anı bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Aziz milletimiz tarih boyunca düşmanlarına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi bugün de hain PKK terör örgütü, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ayrıca Libya’da, Azerbaycan’da Doğu Akdeniz’de, Suriye’de ve Irak’ta Cumhuriyetine, demokrasisine, milli iradesine istiklal ve istikbaline gelebilecek tehditleri bertaraf etmiş ve etmeye de davam edecektir. Aziz milletimiz bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Bugün daha öncesinde emperyalist devletlerin emir eri olan bir ülkeden bugün sedaca kendi ülkesinde değil bölgesinde kıtalar arası ölçekte ve dünya ölçeğinde artık küresel bir güç olmuş Türkiye’den bahsediyoruz. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizi çizdiği muasır medeniyet seviyesinin üstünde çıkma hedefinin tam bir nişanesidir” dedi.

Vali Osman Bilgin’in konuşmasından sonra okullar tarafından hazırlanan oratoryo, şiir ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir, resim, kompozisyon, basketbol ve voleybol dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Şırnak Valisi Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Halil Soysal ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından verilmesinin ardından program son buldu.

Kutlama törenine, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Halil Soysal, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.