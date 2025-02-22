Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 27 köy yolu ulaşıma açıldı.

İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor. 3 gündür şiddetini arttıran kar yağışı, onlarca köy yolunu ulaşıma kapattı. İl özel idare ekipleri ve ve kara yolları ekipleri ilçe genelinde gece gündüz karla mücadeleye devam ediyor. İlçe genelindeki bütün köy yolları ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu açıldı. 27 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı, Kara yolları ekipleri ise riskli bölgelerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yüksek bölgelerde ise kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.