Şırnak’ta 2 yıldır cinayet ve uyuşturucu suçundan aranan firari şüpheli, dört farklı köyde 1 haftalık gözlem sonucu yakalandı. Jandarma işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ve Uludere İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Uludere ilçesinde şafak operasyonu düzenledi.

Hakkında, “kasten adam öldürme ve uyuşturucu ticareti yapmak” suçlarından 2 yıldır aranan şüpheli R.K., JASAT’ın fiziki takibine takıldı. 4 farklı köyde takibi derinleştiren ekipler, şüphelinin saklanabileceği evleri tespit edip bir hafta boyunca o evlerde fiziki gözlem yaptı. Şahsın bir bağ evine girdiğini gören JASAT ekipleri, sabah erken saatlerde şafak operasyonu için düğmeye bastı.

Operasyon sonucu yakalanan şüpheli, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.