Şırnak’ta kar yağmadı ancak kardelenler çiçek açmaya başladı. Kış ortasında 2 metre karın yağdığı bölgeler bu yıl çiçeklerle beyaza büründü.

Şırnak’ta kar yağmadı ancak kardelenler çiçek açmaya başladı. Kış ortasında 2 metre karın yağdığı bölgeler bu yıl çiçeklerle beyaza büründü.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kış bu yıl karsız geçti. Her yıl bu vakitlerde metrelerce karın yağdığı bölgelerde küresel ısınmanın etkisiyle kar yağmadı. İlçeye bağlı yüksek rakımlı tarih antik kent olarak bilinen Başaran köyüne yakın Harguri Yaylası’nda kar yerine kardelen çiçekleri beyaza bürüdü. Yüksek rakımlı Kato, Marinus ve Tanin Dağları’nda kar etkili olurken, alçak kesimli bölgelerde kar yerini bahar havasına bıraktı.

İlk bahar günlerini andıran kış mevsimindeki beyaz renkli kardelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, her yıl bu vakitlerde bulunan bölgede kar olduğunu hatırlattı. Gökçe, "Bu yıl ilk defa böyle bir şey oluyor ve kar yerini çiçeklere bıraktı. Kardelen çiçeği tarlaları beyaza bürüdü. Bende bu güzel anları fotoğraflamaya çalışıyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum" dedi.