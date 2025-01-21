Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 4 günlük ve 2 aylık bebekler ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesi’nde kardiovasküler hastalıklar sebebiyle takibi yapılan 4 günlük ve 2 aylık olan 2 bebeğin, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevklerine karar verildi. Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı sağlık komuta ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans uçak talep edildi. Kısa sürede Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına ulaşan ambulans uçağa alınan 2 bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.