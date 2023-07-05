Şırnak’ta tır ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak-Cizre karayolu Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’tan Cizre’ye gitmekte olan ve Hüseyin B. yönetimindeki 27 VM 747 plakalı kamyonet ile Heybet E. yönetimindeki 72 AADC 290 Plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet refüje savruldu. Yoldan geçen sürücü ve çevrede bulunana vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan Heybet E., 3 aylık bebek Azra B. Sabriye B., Hüseyin B. ve Fehime B. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.