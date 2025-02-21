Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 19 köy yolu kardan ulaşıma kapandı.

Şırnak, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şırnak’ta Güneyçam, Yoğurtçular ve Başağaç köyleri, Beytüşşebap’ta Ilıcak, Dağaltı, Çığlıca, Mezra, Gökçe, Bölücek, Güneyyaka, Beşağaç, Akçayol, Boğazören, Pirinçli, Cevizağacı, Yeşilöz ve Uludere’de Dağdibi, Gülyazı ve Ortabağ köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.