Şırnak’ta, Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun desteğiyle kent merkezi ve ilçelerinde düzenlenen kültür ve spor etkinliği devam ediyor.

Şırnak’ta, Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun desteğiyle kent merkezi ve ilçelerinde düzenlenen kültür ve spor etkinliği devam ediyor.

Şırnak Valiliği’nce, Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun desteğiyle Cumhuriyet Meydanı’nda 5 gün sürecek olan etkinlik her yaştan katılımcılar, okçuluk, kol kapama, mas güreşi, ok savaşları, mangala, üçtaş, dokuz taş, topaç, atlı cirit ile ebru sanatı gibi farklı spor etkinlikleriyle buluşuyor.

Etkinlikte çocuklara çeşitli oyunlar eğitmenler tarafından öğretilerek, çocuklar çeşitli oyunları eğitmenlerden öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik alanını ziyaret eden Vali Osman Bilgin, çocuklarla birlikte alandaki çeşitli oyunları oynadı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin burada yaptığı açıklamada, “Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın başkanlığında ve koordinesinde ülkemizin güzel ve güzide ili olan Şırnak’ta ve ilçelerinde uygulamalı olarak geçmişten geleceğe ata sporumuzun yaşatılması ve öğrencilerimizin tekrardan hatırlaması ve gelecek kuşaklara aktarılması babında çok önemli bir çalışma yapılıyor. Şu an Şırnak il merkezinde tüm okullarımızı bu alana getirerek, ata sporlarımızın tekrar yaşatılması ve yaşanması hedefleniyor. Bu çerçevede de çok şükür ilimizin bütün öğrencilerini belediye ile ortak bir şekilde buraya getiriyoruz. Çocuklarımızın geçmişle bağlarını koparmadan geleceğe daha güvenle, daha güzel bakmalarını sağlıyoruz. Bu çok önemlidir. Ata sporu sadece bir spor olarak görmemeliyiz. Kültürel ve sportif faaliyetler açısından geçmişle bağ kuran ve bu manada bizi bu güne ve geleceğe taşıyan önemli argümanlardır. Kültürümüzden kopmamış oluyoruz. Şırnak’ta 200 bin öğrenci var. Bunların 60 bini ilkokul, 60 bini ortaokul, 60 bini ise lise düzeyinde, bizim hedefimiz şu anda bu öğrencilerin yüzde 80’ına ulaşmak” dedi.