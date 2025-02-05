Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Aile Destek Merkezine (ADEM) giden 130 kursiyer kadın, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri öğreniyor.

İlçede bulunan ADEM’e gelen kadın kursiyerler, el emeği göz nuru kilim ve halıların yanı sıra birçok ürünün yapılıp satıldığı kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi destekleriyle açılan kurslarda yüzlerce kadın yaptıkları ürünleri satarak evinin geçimine katkıda bulunuyor. Açılan 4 kursta 130 kursiyer dikiş nakış, trikotaj, amigurumi bebek ve iğnelerle ürün üretme kursları sayesinde hediyelik ürünler elde ediyor.

Usta öğretici Özlem Cin, 4 yıldır burada çalıştığını ve 20 öğrencisi olduğunu söyledi. Kadınların burada çocukları için güzel çalışmalar yaptığını belirten Cin, güzel işler yaptıklarını ve işlerinden memnun olduklarını söyledi.

Kursiyer Besna Ataman, dikiş nakış kursuna başvuru yaptığını ifade ederek, "Makinayı anlattılar, sonra normal işlere geçtik. 4 haftadır buradayız. Çok güzel ürünler yaptık. Hocalarımıza çok teşekkür ederim’’ dedi.

kursiyer Hasan Varol ise, bu işi çok sevdiğini, hocaları sayesinde güzel başladığını dile getirdi. Ters lale usta öğreticisi Sabriye Parspancı da, "4 yıldır aile destek merkezinde çalışıyorum. Ters lale resmini tepsi ve çanta üzerine işledik. Güzel ürün çıktı. Patentini aldık. Bu ürünlerimizi ülkenin her yerine gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.