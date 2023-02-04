Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Şırnak merkezde 2 mezra, Beytüşşebap’ta 5 köy, 5 mezra ve Uludere’de de 1 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak kent merkezinde kar yağışı ara ara devam ederken, tedbirsiz trafiğe çıkan bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Belediye, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yaptı, trafik polisleri yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oldu.