Şırnak’ta 2024 yılında 174 bin 595 acil çağrıya cevap verildi. Asılsız ihbarda bulunan 13 kişiye idari para cezası kesildi.

Şırnak’ta 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin verdikleri eğitimler ile birlikte 2 yılda asılsız çağrılarda bulunanların sayıları düştü. 2022 yılında yüzde 86 asılsız çağrı yapılırken, Acil Çağrı Merkezi personelinin verdikleri eğitimler ve çalışmalar ile birlikte bu oran 2024 yılında yüzde 69’a geriledi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, yapılan her asılsız bir ihbar nedeniyle yardıma muhtaç olan başka bir vatandaşa yardım edilemediğini belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi olarak önceliklerinin acil durumlarda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara en hızlı ve koordineli bir şekilde yardım ulaştırmak olduğunu söyleyen Tatar, "Acil durumlarda sadece 112’yi arayarak tüm birimlerimize ulaşabilmek, hem zaman hem de koordinasyon açısından çok önemli. 2022 yılında Şırnak’ta yüzde 86 oranında asılsız çağrı yapıldı, 112 Acil Çağrı Merkezi personelleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve verilen eğitimler sonucu bu oran 2024 yılında yüzde 69’a düştü. Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak son 1 yıl içerisinde 174 bin 595 adet acil vakaya tüm birimlerimiz ile koordineli bir şekilde müdahale edilmiştir. 112 acil çağrı hattımızı gereksiz yere meşgul eden vatandaşlarımız oluyor maalesef. 2022 yılında yüzde 86, 2023 yılında yüzde 85 personellerimizin tanıtım ve eğitim faaliyetleri sonucunda 2024 yılında bu oran yüzde 69’a inmiştir" dedi.

Asılsız çağrıda bulunanlara idari para cezası kesildi

2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız ihbarda bulunan kişilere idari para cezası kesildiğini kaydeden Tatar, "Vatandaşlarımızdan ricamız bu kadar önemli ve yoğun bir acil çağrı hattı olan 112’yi gereksiz aramamaları. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul eden vatandaşlarımıza da idari para cezası uygulanmaktadır. 2024 yılı içerisinde 13 kişiye toplam 25 bin 740 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Asılsız ihbarlar, gerçek ihbarlara engel

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbarların, yardıma gerçekten muhtaç olan vatandaşların yapacağı gerçek ihbarların önüne geçtiğini belirten Acil Çağrı karşılama personeli Deniz Özdemir ise, "Biz, çağrı karşılama memurlarının temel görevi vatandaşlarımızın verilen vakada ihtiyaç duyduğu birim veya birimlere yönlendirmek. 112’ye düşen ihbarlarda vatandaşlarımızın verdiği vakaya göre sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, AFAD birimlerinden bir tanesi veya gerekli görülürse birden fazlasına olay yerine yönlendirmek üzere çağrıları aktarıyoruz. Çağrı alırken, hangi birimlere ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek kadar bizim için aldığımız çağrının asıllımı asılsız mı olduğu çok önem teşkil ediyor. Çünkü, şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Asılsız vaka aldığımızda gerçek vakalara ulaşamıyoruz. Vatandaşlarıma yardımcı olamıyoruz. Bunun önüne geçmek adına vatandaşlarımız aradığında gereksiz ihbarlarda veya gereksiz aramalarda bulunduklarını tespit ettiklerimizi, sistemimize düşen adreslerini irtibat numaralarını alıp idari para cezası kesmek üzere ilgili birimlere yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan 112’yi gereksiz yere meşgul etmemeleri, asılsız ihbarlarda bulunmamaları adına daha önem vererek, duyarlı olarak bizlere yardımcı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Eşine kızdı ’kendimi öldüreceğim’ dedi

Bir kadının aradığını, eşinin öldüğünden, kaybolduğundan şüphe ettiğini ilettiğini aktaran Özdemir, "Çünkü eşi evi terk etmiş, ’kendimi öldüreceğim’ diye. Biz olay yerine ambulans, emniyet, jandarma, orman, AFAD, itfaiye tüm birimlerimizi arama kurtarma çalışmaları adı altında sahaya yönlendirdik, verilen adrese ve çevresine. Vatandaşı bulduklarında eşine kızıp o cümleleri sarf ettiğini, arabayı ana yolda kenara çekip uyuduğunu tespit ettik" dedi.

112 Acil Çağrı karşılama personeli Ferihan Demirelli ise, acil hastalar için uygun hastane bulmaya ve hastaların en hızlı bir şekilde sevklerini sağlayarak vatandaşların sağlığına kavuşmaları için çaba gösterdiklerini ifade etti.