Şırnak’ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yıl dönümünde, düzenlenen törenlerle anıldı.

Şırnak’ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yıl dönümünde, düzenlenen törenlerle anıldı.

10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, Şırnak’ta çeşitli anma törenleri düzenlendi. Tören, sabah saatlerinde Şırnak Valilik bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Saat 09.05’de sirenlerin çalınmaya birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Şırnak’ta da bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunduğu anma törenleri çeşitli etkinliklerle sürdü.

Şırnak Valiliği bahçesinde başlayan etkinliklerden sonra tören Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz kongre ve Kültür merkezinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar sonrası öğrenciler tarafından şiirler okundu. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma törenine, Şırnak Valisi Osman Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.