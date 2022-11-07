Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde ilk kura çekimi yapıldı. Şırnaklılar kura çekimini heyecanla bekledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde ilk kura çekimi yapıldı. Şırnaklılar kura çekimini heyecanla bekledi.

En büyük sosyal konut hamlesi olan ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde Şırnak’ta yapılması planlanan bin 450 konut için ilk kura çekildi. Kura çekimi yapılan salona gelen Şırnaklılar kurada isimlerinin çıkması için heyecanla bekledi.

İlk defa ev sahibi olacaklarını belirten Şırnaklılar heyecanlı olduklarını aktardı. Kurada isimleri çıkanlar ailelerini telefonla arayarak sevinçlerini paylaştı.

Refik Tatar isimli vatandaş, konutlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duacı olduklarını söyledi. Tatar, "Bu konutları yaptıkları için Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten çok sevindim. Sabah erkenden salona geldim. Kura çekimini canlı izlemek için. Şimdi ismim çıktı. Ailemi aradım sevincimi onlarla paylaştım. Kira öder gibi ev sahibi olacağım. Kira öderken zorlanıyorduk ama şimdi kendi evimiz olacağı için kendi kiramızı ödeyip ev sahibi olacağız. Bu projeyi yapan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Abdullah Erduğan, ilk defa evi olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Hiç evim olmadı İnşallah şimdi kura çekiminde ismim çıkar. Çocuklarım ve ailem için evimin olmasını istiyorum. Şırnak’tan başlamaları bizi mutlu etti. Sabahtan beridir salonda kurada ismimin çıkması için bekliyorum. İsmimin çıkmasını isterim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Abdülkerim Öden ise "Kura çekimi için geldim. Kaydımı ilk günde yaptım. Heyecanla bekliyorum. İsmimin çıkmasını bekliyorum. Kendi evimin olacağı günü bekliyorum. İnşallah ismim çıkar ve ilk evimin sahibi olurum” şeklinde konuştu.