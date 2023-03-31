Şırnak’ta öğrenciler teravih namazında buluşuyor. Beytüşşebap kaymakamlığı, ilçe milli eğitim ve müftülük ortaklığında öğrencilerin teravih namazlarında buluşması için bir proje hayata geçirildi.

Proje sayesinde öğrenciler camilerde namaz kılıp din derslerini öğreniyor. Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) çerçevesinde Beytüşşebap kaymakamlığı, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe müftülüğünün ortak hazırlamış olduğu teravih namazı buluşması ilçe merkezindeki tüm okulların öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerimize namaz sonrası ikram ve kitap dağıtımı yapıldı” dedi.