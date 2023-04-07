Şırnak’taki yurtlarda kalan öğrenciler öğretmenleri eşliğinde iftar açıyor. İlçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde hayata geçen proje sayesinde öğretmen ve öğrenciler daha verimli vakit geçiriyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören Ayvalık köyündeki Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Çok Proğramlı Anadolu Lisesi yurdunda kalan 50 öğrenci ve öğretmenlerle beraber iftar açan Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım hayata geçen projeyle daha verimli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yıldırım, "Bakanlığımızın ülke genelinde başlatmış olduğu Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireylerin yetiştirilmesi noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Bizlerin yapması gereken öğrencilerimize küçük dokunuşlarla içinde var olan insani duyguları harekete geçirmektir. Projenin amacı çocuklarımıza dini, ahlaki, milli ve toplumsal geleneksel değerin artırılarak yaşam biçimine dönüştürülmesidir. Öğrencilerimizle bu gün beraber iftar açtık. Çok verimli geçti" dedi.

Öğrenciler de öğretmenleri ile birlikte iftar açmanın önemli olduğunu belirterek, bu gibi etkinliklerin verimliliği arttırdığını ifade etti.