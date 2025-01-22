Şırnak’ta konargöçer besiciler, koyunlarının doğum yapmasıyla bu yıl bereketli bir dönem geçiriyor.

Merkeze bağlı Balveren beldesi yakınlarındaki Bestler Dereler bölgesinde kışlaklara çıkan onlarca göçer, kış aylarının sıcak geçmesiyle bereketli bir yıl geçiriyor. Yaz aylarında yaylalara çıkıp 6 ay yaylada kalan göçerler, kış aylarında ise sıcak yerlere göç ediyordu. Göç ettikleri yerlerden biri olan Bestler Dereler bölgesinde bu yıl yoğun kar yağışı olmadığından dolayı çadırlarda kalan aileler ve hayvanları zarar görmedi.

55 yaşındaki besici Sarya Aryan, yıllardır bu işi yaptığı belirterek, "Bu yıl çok güzel geçti. Sıcak ve verimli geçti. Her sene hastalıklarla mücadele ediyorduk. Şükür bu yıl öyle değil. Bu yıl kuzularımızın hepsi çok sağlıklı" dedi.