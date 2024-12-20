Şırnak merkezde faaliyet yürüten bir giyim mağazası çalışanlarından Nesim Küden yaralı halde bulduğu Avrupa Saksağanını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Bir giyim mağazasında çalışan Nesim Küden yaralı halde bulduğu Avrupa Saksağanı için Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Ekipler, Avrupa Saksağanının bulunduğu yere giderek, ilk müdahalesini yaptı. Yaralı kuş tedavi edilmek üzere Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezine alındı. Yaralı Avrupa Saksağanı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.