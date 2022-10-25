Ayın güneş ve dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı güneş tutulması, Şırnak’tan izlendi.

Ayın güneş ve dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı güneş tutulması, Şırnak’tan izlendi.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi Şırnak’ta gözlenebilen parçalı güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca güneş gözlemine uygun teleskoplarla öğrencilere gözlem yaptırıldı. Şırnak Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinlikte, öğrencilere önce bilim kitapları okutuldu, Planetaryum çadırında gökyüzü hakkında bilgiler verildi. Daha sonra parçalı güneş tutulmasını öğrenciler teleskoptan izleyerek nefes kesici bir güneş tutulmasına tanık oldu. Etkinlik hakkında açıklama yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Erdem Bakkal, öğrencileri ile astronomi etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile öğrencilere gökyüzü etkinlikleri ile buluşturduklarını belirten Bakkal, “Gökyüzü etkinliklerimiz, gece gözlemleri ve gündüz güneş gözlemleri ile devam ediyor. Bu gün önemli bir gün o yüzden 200 öğrencimiz ile buradayız. Öğrencilerimiz ile bilim kitaplarını okuyoruz. Planetaryum çadırında güneş hakkında, güneş patlamaları, güneş rüzgarları ve güneş ile ilgili bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda da güneş tutulması gerçekleşiyor. Tutulma ile ilgili de güneş tutulması gözlemliyoruz. Öğrencilerimiz burada parçalı bir güneş tutulması izleyecekler. Türkiye de 5 yıl sonra tekrar olabilecek bir durumdur. 2027 yılında güneş tutulmasından bahsediyoruz. Aslında özel bir ana astronomik bir ana şahitlik etmelerini istedik” dedi.

Öğrencilerin meraklı ve güzel sorular yönelttiklerini ifade eden Bakkal, “Köy okullarını aynı zamanda geziyoruz. Etkinliklerimizi köy okullarında da yapıyoruz. Öğrencilerimizi bilimi merak eden, bilimi seven insanlar haline getirmek istiyoruz. Çünkü hepsi bir bilim insanı adayıdır” şeklinde konuştu.