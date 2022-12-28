Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlardan toplatılan 100 ton meşe palamudunun meşakkatli yolculuğu başladı. Her evin önünde tonlarca meşe palamudu keçiler için muhafaza ediliyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağlardan toplatılan 100 ton meşe palamudunun meşakkatli yolculuğu başladı. Her evin önünde tonlarca meşe palamudu keçiler için muhafaza ediliyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Oymakaya ve Taşarası köylerinde dağlarda yetişen meşe ağaçlarının meyvesi olarak bilinen palamut, bu yıl 100 tonluk rekolteye ulaştı. İki yılda bir meşe ağaçlarından toplatılan meşe palamudu ilkbahar ve yaz aylarında dağlarda toplatıldıktan sonra evlerin bahçelerinde çuvallarda bekletiliyor.

Palamutlar, her gün sabah ve akşam çürümesin diye suyla ıslatılıyor. Kış ayları gelince hayvanlara yem olarak veriliyor. Saman yerine tonlarca palamudu keçi ve koyunlarına yem olarak veren yöre halkı, aynı zamanda şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği için satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

Köy muhtarı Abdulselam Ecer, meşe palamudunun köy halkı için güzel bir geçim kaynağı olduğunu söyledi. Palamutların iki yılda bir toplatıldığını ifade eden Ecer, "Çok güzel bir geçim kaynağı. Bir aylık toplama mevsimi var. kış aylarında hayvanlara yediriyoruz. Hem şeker hem de tansiyon hastaları kullanıyor. Kesinlikle şifalı. Yüz yıllık bir gelenek, arpa yerini tutuyor. Hayvanlar güzel verim veriyor. Süt olsun et olsun" dedi.

"Devletimizin bizlere bu konuda yardımcı olmasını istiyorum" diyen Muhtar Ecer, "Güzel bir geçim kaynağı. Evlerin bahçelerinde bekletiyoruz. Kış boyunca meşe palamudunu yem olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kürtçe konuşan Nahice Ecer ise "Yaz aylarında sıcak havalarda torbalarımızı alarak dağdan topluyoruz. Çok güzel geçiyor. Bu köyde 150 hane var. Hemen hemen herkes toplamış durumda. Torbasını 250 liradan satıyoruz. Şimdi de hayvanlara yem olarak veriyoruz" dedi.