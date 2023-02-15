Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan 10 kişilik Ölmez ailesi, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gönüllü olarak günde 3 bin kişiye yemek hazırlayıp Kızılay’a teslim ediyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan 10 kişilik Ölmez ailesi, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gönüllü olarak günde 3 bin kişiye yemek hazırlayıp Kızılay’a teslim ediyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Aslanlı köyünde 10 kişilik Ölmez ailesi kendi imkanlarıyla Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem sonrası sıcak yemek yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Resul Ölmez isimli aşçı, akrabalarıyla beraber günlerdir deprem bölgesinde gönüllü çalıştıklarını belirtti. Şırnak’tan gönüllü olarak geldiklerini ifade eden Ölmez, "Günlerdir buradayız. Hayırseverler yardım gönderiyoruz. Biz de yemek hazırlayıp günde 3 bin kişilik yemek hazırlayıp Kızılay ekiplerine teslim ediyoruz" dedi.