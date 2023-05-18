Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir kişinin yurt dışından getirdiği ve satmak istediği 5 jako cinsi papağan koruma altına alındı.

Alınan bilgilere göre, bir kişi Irak’tan getirdiği 5 jako cinsi papağını Habur Sınır Kapısı’ndan sokmak istedi. Bu durum üzerine Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce el konulan papağanlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi’nde tedavi altına alındı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Silopi’de bir vatandaşın yurt dışından satmak üzere getirdiği 5 papağanın araçta bulunduğu yönündeki bilgi üzerine HAYDİ ekipleri ile çalışma başlattıklarını söyledi.

Papağan türlerinin konuşma özellikleri nedeniyle yurt dışından getirilip satıldığına zaman zaman karşılaştıklarını dile getiren Kalay, "Bu tür durumlar maalesef onların ticaretine de konu olabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında durumu en yakın kolluk birimine ya da bize haber vermeleri. Papağanları şu an ünitemizde misafir ediyoruz. 4911 sayılı Kara Avcılık Kanunu’na istinaden papağanları aracında bulunduran vatandaşa idari yaptırım uygulayacağız. Papağanları da kısa zaman içeresinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndereceğiz. Çünkü ülkemizde yaşam alanları yok. Bundan sonra hayatlarını hayvanat bahçesinde devam edecekler" dedi.