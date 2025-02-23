Şırnak Valisi Birol Ekici, Beytüşşebap ilçesinde karla kaplı yolları açarken çığ altında kalarak yaralanan operatörü ziyaret etti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyü yolunu açmaya çalıştığı sırada çığ düşmesi sonucu kara saplanan ve çığ altında kalan dozer operatörü İrfan Cin, askerler tarafınsan kurtarılmıştı. Vali Birol Ekici, Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, Cin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Öte yandan çığ altında kalan dozerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.