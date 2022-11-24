Şırnak’ta, “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Barajların Sürdürülebilir Fırsatları” konulu sempozyum düzenlendi.

Şırnak’ta, “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Barajların Sürdürülebilir Fırsatları” konulu sempozyum düzenlendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uluslararası geleneksel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yılı çerçevesinde valilik ev sahipliğinde “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Barajların Sürdürülebilir Fırsatları” konulu geniş bir Sempozyum gerçekleştirildi. Cizre’de özel bir otelde gerçekleşen Sempozyumda konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olduğunu söyleyerek, "İsteseler de Türkiye yüzyılıdır, istemeseler de Türkiye yüzyılıdır. Şırnak terörle anılan değil, yatırımıyla, sosyolojisiyle, kültürüyle, son dönemlerde festivalleri ile çok yönlü bir şehir olma yönünde ilerliyor" dedi.

Canlı üretim işinin en zor iş olduğuna vurgu yapan Vali Bilgin, "Bir süreçtir, bir bebek gibi, bir çocuk gibi bakmak gerekir; özel ilgilenmek gerekir. Dolayısıyla üreticilerimiz çok önemli ve hassas bir görevi üstleniyorlar ve bu görevi yaparken de aynı zamanda Türk Somonu markası ile dünyaya somon satıyorlar. Aslında sattıkları somun değil, Alabalık satıyoruz. Bizim sattığımız ve iç sularda küçük alanlarda üretip yavru ile büyütüp denizlerde daha da büyüterek sattığımız somonun dünyada da çok tercih edildiği bilinmektedir. Ülkemizin kapasitesine baktığımızda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu da aslında üretimdeki bu oranı çok daha yukarılara çıkarabileceğini, Türkiye’nin üretimi içindeki payını çok daha yüksek oranlarda olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"İlimiz açısından özellikle Beytüşşebap, Uludere bölgesi başta olmak üzere yine Ulusu Barajı’mızın bulunduğu alanda çok ciddi bir üretim kapasitesinin olduğunu biliyoruz" diyen Vali Bilgin, "Özellikle bulunduğumuz bölgede bu bölgelerle ilgili algının olumsuzluğu nedeni ile üreticilerimiz, sermayedarları ve bu işi bilenler bu bölgeye gelmediler ve bizde davet etmedik. Ama bu süreçten sonra bu bölgenin güvenliği ile alakalı üreticiler birliği başkanımızın oturup bize hava attığı Fethiye’den veya Bodrum’dan güvenlik olarak hiç bir farkımız yok. Siz Fethiye’de nasıl denize rahat girebiliyorsanız, orada üretimle ilgili nasıl Seydikemer’e gidebiliyorsanız burada da Uludere’ye, Beytüşşebap’a o şekilde gidip gelebilirsiniz. Siz yeter ki burada üretin" şeklinde konuştu.

Panele Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Alkış, Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı Faruk Coşkun, yatırımcılar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.