Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi ilçesinde incelemelerde bulunarak vatandaş ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, dün Silopi ilçesinde esnaf, vatandaş, iş dünyası, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Vali Bilgin, daha sonra 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Vali Bilgin, müteahhitle ilgili sorunları çözüp en kısa sürede inşaatı tamamlayacaklarının müjdesini verdikten sonra 2016 yılındaki hendek olayları sırasında tahrip edilen Silopi 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Hastane ve sağlık ocağındaki incelemelerin ardından Silopi çarşısında vatandaşlar ile hasbihal edip sohbet eden Vali Bilgin, esnafın sorun ve temennilerini dinledi.

Vali Bilgin daha sonra bir Otelde Silopili iş adamları ile Silopi Ekonomi toplantısını gerçekleştirdi. Bilgin, “İş İnsanları ile görüş alışverişinde bulunduk. Silopi’de yapılması gereken ve varsa sorunların tümü not edilerek en kısa zamanda çözüme ulaştırılacak. Hendek, terör olaylarında güvenlik nedeniyle şehir merkezinde kapatılmış olan tüm cadde ve sokaklar trafiğe açılacak. Silopi’ye yaklaşık 2 bin kişilik işçi istihdamı sağlayacak olan Tekstilken en geç 20 gün içerisinde teslim alınmış olacak” dedi.

Vali Bilgine, kentteki kurum müdür ve amirleri, oda başkanları eşlik etti.