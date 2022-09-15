Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına Vali Bilgin’e şanlı Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.

Valilik girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Vali Bilgin, Valilik şeref defterini imzaladı. Makamında Vali Bilgin’i ağırlayan Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak, bir süre görüştü.

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