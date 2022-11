Şırnak’ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliğinde konuşan Vali Osman Bilgin, "Şu anda sadece ilimizde 25 tane kadın yaşam merkezi var. Emniyet ve jandarma kadınların maruz kaldığı şiddetle mücadele birimlerini kurdu" dedi.

Şırnak’ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliğinde konuşan Vali Osman Bilgin, "Şu anda sadece ilimizde 25 tane kadın yaşam merkezi var. Emniyet ve jandarma kadınların maruz kaldığı şiddetle mücadele birimlerini kurdu" dedi.

Şırnak’ta; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre merkezinde etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, hep beraber kadına şiddete hayır dediklerini söyledi. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi kadına yönelik şiddette de mücadelede de son yıllarda gelişmeler göstermek olduğunu belirten Vali Bilgin, "Artık klasik bürokratik zihniyetle değil, çok yönlü olarak, Cumhurbaşkanımızın himayesinde yılda 4 bakanlıklarımızla toplantı yapıyoruz. Kadına yönelik şiddette ne yapabiliriz diye en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz. Bu kadınlara olan değerle ilgili bir konudur. Eskiden hiçbir kadın merkezimiz yoktu. Şu anda sadece ilimizde 25 tane kadın yaşam merkezi var. Emniyet ve jandarma kadınların maruz kaldığı şiddetle mücadele birimlerini kurdu” dedi.

"Kadına yönelik şiddetle ilgili ülkemizde yapılan mücadelenin çok yönlü sürdüğünü biliyoruz" diyen Vali Bilgin, "Dünyanın her yerinde bu çalışmalar var ama bizim ülkemiz kadar hassasiyet gösteren hiçbir ülke yoktur. Ama maalesef terör örgütü sözde kadına yönelik şiddette hayır ile ilgili, bir kadın şiddete maruz kaldığında sanki ülkenin tüm kurumlarıyla birlikte, sanki ülkedeki tüm insanlar bu alanda kadınımızı istismar ediyormuş algısıyla kendilerinin kadınlarımızı kaçırarak, kadınların her alanını suiistimal ederek, yapmış oldukları bu hainliği perdelemeye çalışıyorlar" diye konuştu.

PKK terör örgütünün uzantısı olan parti, bir kadının şiddet sonucu ölümü oluyor, bakıyoruz ki hemen yürüyüş yapıyorlar diye eleştirilerine devam eden Vali Bilgin, "Ama bizim siz kadınlarımız haklarınızı veya tepkilerinizi ortaya koyamıyorsunuz. Sanki onlar kadın hakları savunucusu, bizler ise sanki kadın haklarında şiddet uygulayan mekanizmaymışız gibi algı oluşturuyorlar. Her alanda sesimizi yüksek çıkarmasak, bu alanda da maalesef kötü niyetli ve ülkemi sadece kadın alanında değil, her alanda bölmeye çalışan bu şer odaklarının esiri oluruz. Kadınlarımız her alanda olduğu gibi her zaman en önde olmalıyız. Bu konuda sizlerin sahip olduğu hakların başkasının suiistimal etmesine asla müsaade etmeyin. Bu sizlerin en temel hakkıdır. Kadına yönelik şiddette hayır diyoruz ve Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans diyoruz” şeklinde konuştu.

Müzik dinletisi ile devam eden program kamu spotu ve sinevizyon gösterimleri ile son buldu.

Düzenlenen programa Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdürrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.