Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay, beraberindekilerle birlikte Cizre’de bulunan okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Vali Atay, Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan tesisat teknoloji ve iklimlendirme ile mobilya ve iç mekan tasarım atölyelerinde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Atay, daha sonra ziyaret ettiği Cizre Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.