Şırnak Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2022 yılı projeleri için imza töreni düzenlendi.

Şırnak Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2022 yılı projeleri için imza töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 2022 yılında Şırnak il ve ilçelerinde uygulanacak olan toplam 33 milyon TL bütçeli 3 projeye ilişkin protokol, Şırnak Valisi Osman Bilgin, GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından imzalandı.

Şırnak il ve ilçelerinde uygulanacak ’Var Olan Bağların Geliştirilmesi Projesi’, ’Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması ve Ürün Çeşitliliğinin Arttırılması 1. Faz Projesi’ ve ’Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi’ ile ilgili değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Bölgemizin kalkınmasında çok önemli yer tutan, GAP İdaremizin bölgemiz genelinde ve ilimiz özelinde verdiği destekleri çok anlamlı buluyoruz. Çünkü kalkınma dediğimiz olgu, sadece il bazlı değil, bölge bazlı olmalı. Bunun içerisine havzalar da olabiliyor. Eğer böyle bir kalkınma modeli ortaya koymamışsanız kalkınma ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar eksik kalıyor. İlimiz artık her yönü ile değişen, gelişen ve potansiyelini artık kullanmaya başlamış bir il. Bugün ki projeler özelinde özellikle arıcılık deyince artık ilimiz ile ilgili Türkiye genelinde başarı örneklerinden bahsedebiliyoruz. Burada GAP İdaresinin vermiş olduğu proje desteği çok önemli ve anlamlı. Bizde valilik olarak ve buradaki arkadaşlarımız ile birlikte projeye destek sağladık. Özellikle arıcılıkla ilgili bu yapılan çalışmaları çok anlamlı ve önemli buluyorum ve bunlarında daha da geliştirilerek sadece bölgemiz açısından değil ülkemizde önemli bir üretim noktası olması yönünde de daha yüksek gayret sarf edeceğimizi şimdiden belirtmek istiyorum. İlimizin arıcılar birliği temsil eden başkanımız bu konuda yapılan her türlü çalışmanın, her türlü gelişim ve değişime şimdiden katkı sunacağına ve sunduğunu da belirtmek istiyorum” dedi.

Tarım ve hayvancılıkta özelikle tarımsal konuda bölgenin ciddi manada potansiyelleri olduğunu belirten Vali Bilgin, "Bunları tabi büyük sulama projeleri ile birlikte ele alınması gerekiyor. Bunların planlamaları yapıldı. Finansman ile alakalı eksikliklerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde dünya da artan ve önemini de gördüğümüzde tarımsal alanda sulama ihtiyaçlarının toplulaştırma ve benzeri tüm problemler ile birlikte ele alınıp bunlarında çözüldüğü bir dönemi yaşayacağız. Ülkemiz çok alanda artık çoğu sorunlarını arkada bırakmış bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti devleti özellikle 21. Yüzyılda Türkiye yüz yılında gerçekten dünyaya parmak ısırtacak başarılı işler yapıyor. Her alanda inşallah tarımda da bu başarıları yakalayacağız ve bu yapacağımız başarılardan Şırnak ilimiz olarak da üst düzeyde faydalanacağız. İlimiz artık bölgenin değil Türkiye’nin parlayan yıldızı oluyor. Artık ilimiz bir üretim şehri haline geliyor. İlimiz, artık bir enerji şehri haline geliyor, ilimiz festival şehri, spor şehri, kültür şehri ve sanat şehri. Bundan sonra bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Şırnak gündemi çok meşgul edecek diyoruz. Ama güzellikleri ile iyilikleri ile meşgul edecek” diye konuştu.

GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ise 30 yılı aşkın bir süredir bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma adına önemli çalışmaları yereldeki paydaşlarıyla beraber yürüttüklerini söyledi.