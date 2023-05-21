Şırnak Üniversitesi tarafından düzenlenen yetkili sendika tespit toplantısı, rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Üye sayılarının tespiti” başlıklı 30. maddesinin (a) bendi gereğince Şırnak Üniversitesinde “Yetkili Sendika Belirleme Toplantısı” yapıldı. Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, üniversitede bulunan sendikaların temsilcileri katıldı.

Söz konusu toplantıda karşılıklı talepler ve görüşler dinlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca her yıl sendikalı personel sayısı tespiti için düzenlenen toplantıda üniversite temsilci sendikası olarak en yüksek üyeye sahip olan Eğitim Bir-Sen seçildi.

Bir önceki dönem üniversite temsilci sendikası olan ÜNİPER-Sen temsilcisi Mikail Akbaş’a teşekkür eden Altıntaş, bu yıl üniversite sendika temsilciliğine seçilen Eğitim Bir-Sen temsilcisi Veysel Tahiroğlu’na da başarılar diledi.