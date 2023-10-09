Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Optisyenlik Bölümünde laboratuvar açıldı.

Şırnak Üniversitesi tarafından kurulması planlanan tıp fakültesi için zemin hazırlama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu bünyesinden kurulan optisyenlik laboratuvarının açılışını Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış yaptı. Laboratuvar için alınan cihaz ekipmanların tanıtımını Öğr. Gör. Hurşit Fidan ve Öğr. Gör. Mehdi Tonka yaptı.

Optisyenlik bölümü öğrencileri ile amfide sohbet eden Rektör Prof. Dr. Alkış, “Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak optisyenliğin laboratuvarını açtık. Optisyenlik bölge üniversitelerinde çok nadir bulunan bir bölüm, bizim Şırnak Üniversitesi için iyi bir imkan, istihdam problemi yaşamayan bir bölüm; bu açıdan kendimizi şanslı hissediyoruz. Kontenjanları dolduruyorlar, değerli bir laboratuvar oluşturduk. Üniversite olarak bütçemizin önemli bir kısmını bu sene laboratuvara ayırdık. Geçen hafta Sağlık Bilimleri Fakültesi için çok iyi bir laboratuvarın açılışını gerçekleştirdik, bugün de optisyenlik için laboratuvar oluşturduk. Bu böyle devam edecek, önümüzdeki sene de önemli ölçüde laboratuvarlara yatırım yapacağız. Bu üniversitemiz için özellikle Sağlık Bilimleri Meslek Okulunun akreditasyonunu üstlendirecek bir yatırım, bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Nayci ise, “Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu bünyesinde bölgenin de temel ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç analizi çalışması yapıldı. Bu bağlamda açtığımız programlardan biri de optisyenlik programı. Optisyenlik programımız ilk kez geçen sene mezunlarını verdi. Biz peyderpey uygulamalar bağlamında hem İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokoller çerçevesinde buradaki teorik bilgiyi aslında uygulamadaki yansımasını görmek açısından ve öğrencilerimize farklı deneyimler yaşatmak anlamında birtakım çalışmalarımız oldu. Bugün bu çalışmaların devamından birini yaşıyoruz. Bu bağlamda oluşturmuş olduğumuz optisyenlik laboratuvarımız, bölgenin hem de kendi öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecek" diye konuştu.