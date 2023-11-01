Şırnak Üniversitesi’nde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni yapıldı.

2023-2024 eğitim-öğretim sezonu akademik açılış dersini İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu yaptı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversitelerin eğitim-öğretim kurumları olmanın yanı sıra aynı zamanda ilim ve teknoloji üreten yerler olduğunu söyledi.

Üniversite olarak ürettikleri bilgileri insanların yararları konusunda olmasını önemsediklerini belirten Rektör Alkış, "Tüm insanlığı zehirleyecek, ortadan kaldıracak unsurları üretmeyi olumlu bir maharet olarak kabul etmiyoruz. Kültürel, sosyal, ekonomik, sanatsal, düşünsel çalışmalarımızda tüm bu alanlarda değerli çalışmalar imzadır. Şehrimizin, istihdam sorununa yönelik iyi projelere imza attık. İl ve ilçe merkezlerimizde tarihi, iktisadi, ictimai, dini maharetleri ortaya çıkartan uluslararası sempozyumlar yaptık" dedi.

İsrail’in Filistin halkına yaptığı saldırıları kınayan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, üniversitelerin birer bilim yuvası olmalarının yanında öğrencilerin entelektüel gelişmelerine katkı sunan, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, geleneklere sahip evrensel kurumlar olduğunu ifade etti.

"Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle, bir memleketin hem talihini hem tarihini değiştirir" diyen Yarka, "Bulunduğu şehrin ve ülkenin imkanlarını en doğru şekilde kullanarak dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek, potansiyelini harekete geçiren üniversitelerimizin bırakınız Türkiye’yi, küresel çapta bir marka haline dönüşmesinin önünde hiçbir engel göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Törene; Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, akademik personeller ve öğrenciler katıldı.