Şırnak Üniversitesi kampüsünde baharın gelmesiyle birlikte 400 adet fıstık ağacı dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “her şehre bir üniversite” söylemiyle 2008 yılında kurulan Şırnak Üniversitesi ve kampus alanı, gün geçtikçe daha da yeşillendiriliyor. Önceki yıllarda farklı ağaçların dikildiği kampüste bu yıl fıstık ağacı dikildi.

Rektör Prof. Dr. Alkış, “Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden şehitler için kampus alanımızda “6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı” kurmak istedik. Böylelikle hem dikeceğimiz ağaçlarla depremde yitirdiğimiz canlarımızı unutmamış, hem de kampus alanımızı daha da yeşillendirmiş olacağız. Bu fikrimize Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü destek vererek bize 400 adet fıstık ağacı hibe ettiler. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Kampus alanımızda ciddi su sorunu var, bu sorunu bir an önce çözmek ve diktiğimiz ya da dikeceğimiz ağaçlarımızın kurumaması için sondaj çalışmalarına başladık. İnşallah ihtiyacımız olan suyu buluruz ve daha önce kısmi bir şeklide kuruyan ağaçlarımız gibi bir daha ağaçlarımız kurumaz” şeklinde konuştu.

Ağaç dikimine, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Şırnak Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç, Meteoroloji İl Müdürü Bedri Ürper, Üniversite Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik ile çok sayıda kurum personeli katıldı.