Şırnak Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı yetkililerinin katıldığı 2024 yılı yatırım bütçe görüşmeleri toplantısı online yapıldı.

Toplantıya Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, Cumhurbaşkanlığı Bütçe uzmanları ile Üniversite Daire Başkanları iştirak ederek bütçe süreç yönetimlerinin rasyonel ve sağlıklı yürütülmesi açısından bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıda 2024 yılında Şırnak Üniversitesi’nin yatırımla ilgili devam eden ve yeni projeleri görüşüldü. Üniversitesi de 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan projelerin kabulünün ise 2023 Ekim ayında belli olacağı belirtildi.