Şırnak Üniversitesi tarafından düzenlenen Cumhuriyeti’n 100’üncü yıl paneline akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayasıyla Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda panel düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. E. Mustafa Eyüpoğlu’nun yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı panel, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Günay Tuzkaya ve Öğr. Görevlisi Gökhan Em ile öğrenci korosunun mini konserinden sonra Rektör Alkış panelin açış konuşmasını yaptı. Cumhuriyet’in 100 yıl önce büyük mücadelelerin sonucunda kurulduğunu ifade eden Rektör Alkış, “Cumhuriyetin faziletli bir yönetim olduğunu biliyoruz. Bu faziletli yönetimi idare edecek, sevk edecek olanlar insanlardır, yöneticilerdir. Benim görebildiğim kadarıyla zaman ilerledikçe bir genişleme ve kapsama söz konusu. Artık farklı kesimler Cumhuriyetin içinde kendine yer bulabiliyor" dedi.

Panelde son olarak söz alan üniversite öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Burak Çelebi de, “Milli İrade-Vesayet Tartışmaları Ekseninde Türkiye’nin 100. Yıllık Demokrasi Serüveni” başlıklı bir sunum yaptı. Panel, soru-cevap bölümünün ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.